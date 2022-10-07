Finisörcü (iplik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Finisörcü (iplik) görev tanımı nedir, Finisörcü (iplik) ne iş yapar, Finisörcü (iplik) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Finisörcü (iplik) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Finisörcü (iplik) Tanımı;

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Finisörcü (iplik) Maaşı Ne Kadar? 2022 Finisörcü (iplik) Maaşları

Finisörcü (iplik) maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Finisörcü (iplik) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Finisörcü (iplik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.35

Meslek Adı :

Finisörcü (iplik)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Şeritleri fitile dönüştüren finisör makinesinin çalışması için gerekli işlemleri yapan nitelikli kişidir. Görev ve İşlem Basamakları :

Finisörcü (İplik), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineye şerit bağlamak,

b) Çıkan fitilleri dizmek,

c) Gelen mamulü kontrol etmek,

d) Makinenin temizliğini yapmak,

e) Boş makaraları ilgili yere istiflemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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