Finisörcü (iplik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Finisörcü (iplik) Tanımı;
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Finisörcü (iplik) Maaşı Ne Kadar? 2022 Finisörcü (iplik) Maaşları
Finisörcü (iplik) maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Finisörcü (iplik) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Finisörcü (iplik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8151.35
Meslek Adı :
Finisörcü (iplik)
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu :
Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Şeritleri fitile dönüştüren finisör makinesinin çalışması için gerekli işlemleri yapan nitelikli kişidir. Görev ve İşlem Basamakları :
Finisörcü (İplik), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Makineye şerit bağlamak,
b) Çıkan fitilleri dizmek,
c) Gelen mamulü kontrol etmek,
d) Makinenin temizliğini yapmak,
e) Boş makaraları ilgili yere istiflemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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