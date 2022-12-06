Çalışma hayatına Finlandiya'da devam etmek isteyenler Finlandiya'da işçilere verilen asgari ücret tutarını merak ederek araştırma yapıyor. Çalışma gruplarına göre farklılık gösteren asgari ücret tutarı için merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte Finlandiya asgari ücret 2022 ne kadar? Finlandiya ortalama maaşlar nedir?

FİNLANDİYA PARA BİRİMİ NEDİR?

1860 yılından 2001 yılına kadar Finlandiya'da Fin Markkas para birimi kullanılmaktaydı. Ülkede şu anda Euro kullanılıyor.

FİNLANDİYA ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR?

Finlandiya'da şu anda en düşük asgari ücret 2,995 Euro'dur.

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Erkek ve kadınları aldıkları maaşlar farklılık gösteriyor. Erkeklerin maaşı 4.031 Euro, kadınların ise 3.50 Euro'dur.

FİNLANDİYA'DA ORTALAMA MAAŞLAR NE KADARDIR?

Finlandiya'da kişi başına düşen ortalama gelir, yıllık 33.471 ABD Dolarıdır. Finlandiya kişi başına milli gelir OECD ortalaması olan 30.490 ABD Dolarından fazladır.

FİNLANDİYA'DA MESLEK GRUPLARININ AYLIK MAAŞLARI NE KADAR?

Avukat maaşları ayda 4.260 Euro - 13.200 Euro arasında

Mühendis maaşları 1.260 Euro - 8.370 Euro arasında

Doktor maaşları 1.470 Euro - 20.900 Euro arasında

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Öğretmen maaşları 2.380 Euro - 9.070 Euro arasında

FİNLANDİYA'DA AYLIK YAŞAM MALİYETİ NE KADAR?

Finlandiya'da aylık olarak ortalama yaşam maliyeti 1.550 Euro olarak hesaplanmıştır.