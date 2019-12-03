Finlandiya Başbakanı Rinne istifa etti

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne görevinden istifa etti.

Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö'nün ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Antti Rinne'nin istifasını sunduğu belirtildi. Haziran 2019'dan beri başbakanlık görevini yürüten Antti Rinne'nin, özellikle 3 hafta süren ve ülkeyi büyük kaosa sürükleyen posta çalışanlarının grevi sonrası muhalif partilerin güvenoyu talebi üzerine bu kararı aldığı öne sürüldü. Başbakan Rinne'nin istifasının, Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'ya istifasını sunduktan yarım saat sonra kabul ettiği açıklandı. SDP Başkan Yardımcısı ve mevcut Ulaştırma ve İletişim Bakanı Sanna Marin'in ülkede başbakan olması bekleniyor.

Öte yandan Finlandiya'da Sosyal Demokrat Parti (SDP) partisi liderliğinde kurulan 5 partiden oluşan hükümet görev yapıyor.

Kaynak: İHA