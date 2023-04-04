Finlandiya resmen NATO üyesi oldu! 31'inci NATO üyesinin bayrağı göndere çekiliyor!

Finlandiya bugün Brüksel'de yapılan tören ile resmen NATO üyesi olarak yerini alacak. Diğer ülkelerin Dışişleri bakanlarının da bulunduğu törende Mevlüt Çavuşoğlu'da yerini aldı.

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Finlandiya resmen NATO üyesi oldu! 31'inci NATO üyesinin bayrağı göndere çekiliyor!

Türkiye'nin de onaylaması sonucu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya gelerek, ülkesinin NATO üyelik sürecini tamamlaması dolayısıyla tebrik etti. Brüksel'de bugün 31. ülke olarak Finlandiya bayrağı göndere çekilerek NATO ailesinde yerini alacak. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, ilk ikili görüşmesini Fin mevkidaşı Haavisto ile gerçekleştirdi.

ÇAVUŞOĞLU MEVKİDAŞINA TEBRİKLERİNİ İLETTİ

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Brüksel’deki ilk görüşmemizde, yeni müttefikimiz Finlandiya ’nın Dışişleri Bakanı Haavisto’yu NATO üyelik süreçlerinin tamamlanması nedeniyle tebrik ettik." ifadesini kullandı.

FİNLANDİYA RESMEN NATO'DA

Finlandiya 'nın üyeliği dolayısıyla NATO karargahında bugün düzenlenecek törende, Finlandiya bayrağı, karargahın girişinde bulunan müttefik ülke bayrakları arasında yerini alacak. Böylece Finlandiya , NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapılacağı gün ittifaka 31. üye olarak katılacak ve NATO'nun tüm askeri, sivil yapılarında yerini alacak.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile NATO Genel Sekreteri Johnsen Stoltenberg ile açıklama yaptı. Açıklamasında ise Fin Cumhurbaşkanı İsveç'in de üye olmasını istediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da teşekkürlerini ileten Ninistö NATO'nun 74. yıl dönümünde kabul edildiklerini belirterek mutluluk duyduğunu belirtti. Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişimde olduklarını belirtti. Ankara'ya geldiğini belirterek mutabık kaldıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ABD'ye onay belgelerini teslim etti.

Finlandiya resmen NATO üyesi oldu! 31'inci NATO üyesinin bayrağı göndere çekiliyor!

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