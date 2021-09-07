Grup maçlarına iyi bir başlangıç yaparak ilk 3 karşılaşmasını kazanan Filenin Efeleri, Hollanda'ya karşı istediğini bulamayarak 3-1 kaybetmişti. Finlandiya'ya karşı kazanarak moral depolamak isteyen Millilerimiz'in mücadelesini merak edenler ise internet arama motorlarında Finlandiya - Türkiye Erkekler Avrupa Voleybol şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

FİNLANDİYA - TÜRKİYE ERKEKLER VOLEYBOL AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

8 Eylül 2021 Salı günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Gruptan çıkmayı garantilese de maçı kazanarak moral depolamak isteyen A Milli Erkek Voleybol takımımızın bu zorlu mücadelesi Tampere'da, Hakametsa Arena Stadyumu'nda oynanacak.

FİNLANDİYA - TÜRKİYE ERKEKLER VOLEYBOL AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇI HANGİ KANALDA?

Gruptaki 4. karşılaşmasına çıkacak olan Filenin Efeleri'nin bu karşılaşması TRT Spor 2 ve TRT Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak. Voleybolseverler bu mücadeleyi şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor 2, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.