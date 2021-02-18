Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkelere sıçrayarak ölümlere neden olan ve önü alınamayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedirginliğe neden olurken, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüsün Brezilya ve Güney Afrika varyantlarının da oluşması tedirginliğe yol açtı. Kötü bir haber de Finlandiya'dan geldi. Peki Finlandiya'da görülen mutasyonlu virüs nedir? | Fin-796H virüsü nedir? | PCR testlerinde görülmüyor mu? İşte ayrıntılar...

FİNLANDİYA'DA GÖRÜLEN MUTASYONLU VİRÜS NEDİR?

Koronavirüs aşılarının mutasyon virüste etkili olup olmayacağına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ederken Finlandiya'da, koronavirüsün, Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testlerinde görülmeme ihtimali olan yeni bir mutasyonu keşfedildi.

FİN-796H VİRÜSÜ NEDİR?

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Vita Laboratuvarları'ndan yapılan açıklamada koronavirüsün daha önce görülmeyen, "benzersiz" bir mutasyonunun tespit edildiği belirtildi.

"Fin-796H" isimi verilen mutasyona uğrayan koronavirüs tipinin, daha önce İngiltere'de ve Güney Afrika'da görülen mutasyonlarla benzer özellikler taşıdığı ama tamamıyla yeni bir genetik kombinasyona sahip olduğu ifade edildi.

FİNLANDİYA'DA GÖRÜLEN MUTASYONLU VİRÜS PCR TESTLERİNDE GÖRÜLMÜYOR MU?

Finlandiyalı bilim insanları tarafından yapılan açıklamada benzersiz yapıdaki virüsün, boğaz ve burun sürüntülerinde koronavirüs RNA'sına özgü genetik sekansları arayan PCR testlerinden gizlenebileceği konusunda uyarı yapıldı.

FİN-796H PCR TESTLERİNDE GÖRÜLMÜYOR

Finlandiyalı bilim insanları söz konusu virüsün PCR testlerinden gizlenebileceği konusunda uyarıda bulundu..

"Fin-796H" adı verilen mutasyona uğrayan koronavirüs tipinin, daha bulaşıcı ya da bağIşıklığa daha dirençli olup olmadığı henüz bilinmiyor. Söz konusu virüsün ülkeye yurt dışından geldiği tahmin ediliyor.