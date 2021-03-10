Finlandiya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Finlandiya'nın Bayrağı Nasıldır?
Finlandiya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Finlandiya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Finlandiya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Finlandiya ya da resmî adıyla Finlandiya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'da Baltık Denizi kıyısında bir Kuzey Avrupa ülkesi. İskandinavya yarımadasındadır, başkenti Helsinki'dir. Doğusunda Rusya, kuzeyinde Norveç ve batısında İsveç yer alır.
Finlandiya'nın Başkenti?
“Helsinki” şehri Finlandiya'nın başkentidir.
Finlandiya'nın Para Birimi Nedir?
“Fin Markkası” Finlandiya'nın para birimidir.
Finlandiya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Finlandiya'nın telefon alan kodu : + 358
Finlandiya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Finlandiya
Finlandiya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Helsinki
Finlandiya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Finland
Finlandiya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Helsinki
Finlandiya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Helsinki - Helsingfors
Finlandiya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Suomi - Finland
Finlandiya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Fince - İsveççe