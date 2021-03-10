Finlandiya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Finlandiya'nın Bayrağı Nasıldır?

Finlandiya ya da resmî adıyla Finlandiya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'da Baltık Denizi kıyısında bir Kuzey Avrupa ülkesi. İskandinavya yarımadasındadır, başkenti Helsinki'dir. Doğusunda Rusya, kuzeyinde Norveç ve batısında İsveç yer alır.

Finlandiya'nın Başkenti?

“Helsinki” şehri Finlandiya'nın başkentidir.

Finlandiya'nın Para Birimi Nedir?

“Fin Markkası” Finlandiya'nın para birimidir.

Finlandiya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Finlandiya'nın telefon alan kodu : + 358

Finlandiya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Finlandiya

Finlandiya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Helsinki

Finlandiya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Finland

Finlandiya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Helsinki

Finlandiya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Helsinki - Helsingfors

Finlandiya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Suomi - Finland

Finlandiya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Fince - İsveççe

Finlandiya'nın Bayrağı Nasıldır?