Finlandiya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Finlandiya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Finlandiya ya da resmî adıyla Finlandiya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'da Baltık Denizi kıyısında bir Kuzey Avrupa ülkesi. İskandinavya yarımadasındadır, başkenti Helsinki'dir. Doğusunda Rusya, kuzeyinde Norveç ve batısında İsveç yer alır.

Finlandiya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Finlandiya, 5528390 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 114. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00071 olduğu görülmektedir.

Finlandiya'nın Müslüman Nüfus sayısı 24000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 0,2 olarak rakamlara yansımıştır.

Finlandiya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Finlandiya'nın yüz ölçümü 341040 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Finlandiya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 34330 km² Karasal Alan : 303815 km²

Finlandiya'nın Haritadaki Yeri / Konumu