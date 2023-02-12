Finlay Pollock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Finlay Pollock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Finlay Pollock adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Finlay Pollock Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Finlay Pollock 27 Haziran 2004 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Finlay Pollock Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Finlay Pollock, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Finlay Pollock'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Finlay Pollock Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Finlay Pollock isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Finlay Pollock Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Finlay Pollock futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Hearts FC U18

1 Temmuz 2021 yılında Heart of Midl.

28 Şubat 2022 yılında East Fife

1 Mayıs 2022 yılında Heart of Midl.

Finlay Pollock Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Finlay Pollock şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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