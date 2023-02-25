Finn Surman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Finn Surman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Finn Surman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Finn Surman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Finn Surman 23 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yeni Zelanda,Galler uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Finn Surman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Asset Management yapmaktadır. Finn Surman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix takımına 30 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Finn Surman'nin Wellington Phoenix ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Finn Surman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Finn Surman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Finn Surman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Finn Surman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Nisan 2019 yılında Lower Hutt City

1 Temmuz 2019 yılında W. Phoenix Res.

1 Mart 2021 yılında Lower Hutt City

1 Kasım 2021 yılında W. Phoenix Res.

30 Kasım 2021 yılında Wellington P.

Finn Surman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Finn Surman şuan Wellington Phoenix takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Finn Surman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Neuseeland U19 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.