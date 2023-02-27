Finnur Orri Margeirsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Finnur Orri Margeirsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Finnur Orri Margeirsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Finnur Orri Margeirsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Finnur Orri Margeirsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Finnur Orri Margeirsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Finnur Orri Margeirsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Finnur Orri Margeirsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Finnur Orri Margeirsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Finnur Orri Margeirsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Finnur Orri Margeirsson 8 Mart 1991 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Finnur Orri Margeirsson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Finnur Orri Margeirsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Finnur Orri Margeirsson'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Finnur Orri Margeirsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Finnur Orri Margeirsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Finnur Orri Margeirsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Finnur Orri Margeirsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2007 yılında Breidablik

16 Ocak 2015 yılında Lillestrøm

4 Mart 2016 yılında KR Reykjavík

18 Şubat 2021 yılında Breidablik

17 Şubat 2022 yılında Hafnarfjördur

Finnur Orri Margeirsson kimdir

Finnur Orri Margeirsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Finnur Orri Margeirsson şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Finnur Orri Margeirsson nereli

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