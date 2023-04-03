Finnur Tomas Palmason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Finnur Tomas Palmason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Finnur Tomas Palmason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Finnur Tomas Palmason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Finnur Tomas Palmason 12 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Finnur Tomas Palmason Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Finnur Tomas Palmason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Finnur Tomas Palmason'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

Finnur Tomas Palmason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Finnur Tomas Palmason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Finnur Tomas Palmason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Finnur Tomas Palmason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2017 yılında KR Reykjavík

15 Mayıs 2018 yılında Thróttur

16 Ekim 2018 yılında KR Reykjavík

13 Ocak 2021 yılında Norrköping

6 Mayıs 2021 yılında KR Reykjavík

31 Aralık 2021 yılında Norrköping

17 Şubat 2022 yılında KR Reykjavík

Finnur Tomas Palmason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Finnur Tomas Palmason şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Finnur Tomas Palmason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 16 numaralı formasıyla 12 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 7 numaralı formasıyla 15 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 20 numaralı formasıyla 17 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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