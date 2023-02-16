Fintelman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fintelman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fintelman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fintelman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fintelman 20 Temmuz 2001 tarihinde Petrópolis şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandre Fintelman de Mello Ribeiro da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fintelman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ax Sports yapmaktadır. Fintelman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fintelman'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fintelman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fintelman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fintelman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fintelman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2022 yılında Bangu-RJ

24 Mart 2022 yılında Vasco da Gama

1 Ocak 2023 yılında CSA

Fintelman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fintelman şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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