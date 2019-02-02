FİNTÜRK 12. dönem Erzurum verileri açıklandı

BDDK, Finansal Türkiye Haritası (FİN-TÜRK) 2018 yılı 12. Dönem sonuçlarını açıkladı. Erzurum'da 2018 yılı 12, dönem bazında faal banka şube sayısı 74 olurken, şube başına düşen nüfus 10 bin 276 kişi olarak açıklandı.

ERZURUM 12. DÖNEM VERİLERİ

FİN TÜRK 2018-12'ye göre Dönemde Erzurum'da kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 13 bin 935 TL oldu. Kişi başına takipteki alacağın 452.0 TL olarak kaydedildiği 2018 yılının 12'inci döneminde kişi başına düşen tasarruf mevduatı 3 bin 700 TL, kişi başına düşen toplam mevduat ise 5 bin 253 TL olarak belirlendi.

ERZURUM TAŞIT VE KONUT KREDİLERİ

Erzurum'da dönem içinde 37 milyon 227 bin TL tutarında taşıt, 900milyon 567 bin TL tutarında da konut kredisi kullanımı gerçekleşti. Kullanılan tüketici kredisi tutarı ise 1.1 milyar TL, kredili mevduat hesabı tutarı ise 112.9 milyon TL oldu. Bireysel kredi kartları üzerinden kullanılan kredi meblağı ise 538,0 milyon TL olarak kaydedildi.

TAKİPTEKİ KREDİLER

BDDK FİNTÜRK 2018 9'uncu dönem iller sektör bazlı kredi verilerine göre takipteki kredi alacakları içinde tüketici kredileri ilk sırayı aldı. Veriler bazında Erzurum'da takipteki taşıt kredisi tutarı bir milyon 1.3 milyon TL, takipteki konut kredisi tutarı 6 milyon 38 bin TL ve takipteki diğer tüketici kredileri toplamı ise 59 milyon 596 bin TL olarak aktarıldı.

ERZURUM NAKDİ KREDİ

FİNTÜRK Erzurum verilerine göre, toplam nakdi kredi tutarı 10 milyar 941 milyon TL oldu. İlde kullanılan nakdi kredi toplamı 10 milyar 597 milyon TL olarak kaydedilirken, takipteki nakdi kredi tutarı ise 343.7 milyon TL olarak açıklandı. Erzurum'da dönem itibariyle gayri nakdi kredi toplamı ise 1.1 milyar TL olarak bildirildi.

ERZURUM MEVDUAT

FİNTÜRK verilerine göre Erzurum'da dönem bazında tasarruf mevduatı toplamı 2.8 milyar TL, TL cinsinden tasarruf mevduatı toplamı 1.6 milyar TL, döviz cinsinden tasarruf mevduatı toplamı 1.2 milyar TL oldu. Diğer mevduatın 1.1 milyar TL olduğu Erzurum'da TL cinsinden diğer mevduat tutarı 1.0 milyar TL, döviz cinsinden ise 119.4 milyon TL olarak kaydedildi. İl toplam mevduatı ise 3.9 milyar TL olarak aktarıldı.

Kaynak: İHA