Fiorentina ile Galatasaray maçı hangi kanalda | Fiorentina ile Galatasaray canlı izleme linki

İki futbol takımı Fiorentina - Galatasaray karşı karşıya geliyor. Kullanıcılar Fiorentina - Galatasaray maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Bursaspor Difaa El Jadidi canlı izleme linki var mı?

FIORENTINA - GALATASARAY MAÇI CANLI SKOR

*İlk yarı oynanıyor

Fiorentina 1-0 Galatasaray

GOL: 42' Boateng (Pen) (Fiorentina)



Maç öncesi Fatih Terim, Fiorentina taraftarları tarafından ayakta alkışlandı.

FIORENTINA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 22:00'de başladı ve Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak. İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak olan mücadele sarı-kırmızılıların son hazırlık maçı olacak.



İLK 11'LER NASIL?

Fiorentina: Dragowski, Biraghi, Ranieri, Milenkovic, Lirola, Badelj, Benassi, Castrovilli, Kevin-Prince Boateng, Montiel, Sottil

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Seri, Belhanda; Feghouli, Jimmy Durmaz, Diagne.

Terim, 10 ay boyunca görev yaptığı Fiorentina’yı İtalya Kupası’nda finale kadar taşımayı başarmıştı. O dönem kulübün sahipleriyle sıkıntılar yaşadığı için görevinden ayrılan Fatih Terim, her şeye rağmen İtalya’da iz bırakmayı başardı. Kariyeri boyunca 20 kupa kazandırdığı Galatasaray’la, eski takımı Fiorentina’ya karşı duygusal bir mücadeleye çıkacak olan tecrübeli hoca, maç öncesinde tribünleri selamlayacak.

FATİH TERİM'DEN AÇIKLAMALAR

Floransa şehrine geldiği için heyecanlı olduğunu ifade eden Fatih Terim, "19 sene önceden bahsediyoruz. O zaman böyle antrenörlerin hala da öyle de Avrupa'da İtalya gibi bir ülkede çalışabilmesi kolay değildi. Çok heyecanlıydık, istekliydik, arzuluyduk. Ne ben onları unuttum ne de onlar beni. Fiorentina benim ikinci yuvam. Galatasaray ve Fiorentina'yı ayrı tutmak lazım. Burada beni en çok etkileyen şey çok samimi bir sevgi görmemdi. Ben ve ailem burada çok mutlu olduk. Burada bir İtalyan gibi yaşadık, burası evimiz oldu. Arada buraya geliyorum, onlar da davet ettiler. Fiorentina benim için hep ayrı kalacak. Bana Federico Chiesa'yı beğeniyor musun diye sordular. Ben de beğendiğimi ancak Enrico Chiesa'nın daha büyük oyuncu olduğunu söyledim. Umarım geçer dedim" diye konuştu.

Floransa'da kendisine duyulan sevgiyi, sıcaklığı her zaman hissettiğini belirten Terim, "Normalde lige bir hafta kala yapılacak bir hazırlık maçı bu. İtalya basınının bu kadar ilgi göstermesi, Fiorentina ile biz yan yana gelince dikkat çekiyoruz. Sağ olsunlar ben ne zaman İtalya'ya gelsem ilgilerini esirgemiyorlar. Gecen sene Atletico Madrid - Juventus maçına gitmiştim. Orada da aynı ilgi oldu. Bu kadar yıldan sonra hala ilgi varsa demek ki güzel şeyler yapmışım. Kime sorarsanız sorun orada bir sıkıntı yok. Rahat rahat sorabilirsiniz. Demin de söyledim, samimi bir sevgidir. Ben burada her gün antrenman sonrasında merkezdeydim. Beraber yaşadım. Bir de burada başka şehirlerde olmayan, az şehirde olan bir şey var. Çoğunluk Fiorentinalıdır. Önemli bir şehir. Rönesansın doğduğu yer. Tarihi müthiş bir şehir. Dolayısıyla herkesi içlerine katmıyorlar ama Allah'a şükür bizi kendilerinin yerine koydular, sağ olsunlar. Bana her zaman o sevgiyi, o sıcaklığı hissettirdiler. Hala da öyle" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY ÖNCEKİ OYNADIĞI MAÇLARDA NASIL SONUÇ ALDI?

Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ile 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda Panathinaikos ve Bordeaux'yu mağlup eden Galatasaray, Leipzig ile Augsburg'a ise yenildi.