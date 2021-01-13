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Fiorentina - Inter maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYIN

İtalya Kupası son 16 turunda Fiorentina ile Inter karşı karşıya geliyor. Peki, Fiorentina - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fiorentina - Inter maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYIN

İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Son 16 turunda oynanacak olan Fiorentina-Inter maçı hakkında merak edilenleri haberimizde sunduk. Fiorentina, ligde zor günler geçiriyor. Cesare Prandelli ve öğrencileri oynadığı son 12 maçın sadece ikisini kazanabildi. Ligde 2’nci sırada yer alan Inter ise son 2 karşılaşmasında da puan kaybı yaşadı. Peki, Fiorentina - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FİORENTİNA-İNTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası son 16 turunda oynanacak olan Fiorentina-Inter mücadelesi, bugün saat 17.00'de başlayacak. Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Davide Massa yönetecek. Karşılaşmanın galibi ise çeyrek final kapısını açmış olacak.

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HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası maçlarının Türkiye'deki yayın hakları TRT Spor'da bulunuyor. Fiorentina-Inter maçı da TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlere sunulacak. Karşılaşmayı saat 17.00'de TRT Spor'dan takip edebilirsiniz. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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