Fiorentina Juventus maçı hangi kanalda | Fiorentina Juventus maçı canlı izleme linki

İki takım Fiorentina Juventus maçı karşı karşıya geliyor. Yapılan İTALYA: Serie A - 3. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Fiorentina Juventus maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Fiorentina Juventus maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Fiorentina Juventus maçı hangi kanalda

İtalya Serie A’nın 3.haftasında Fiorentina, ligin en formda ekiplerinden Juventus ile karşılaşacak. Fiorentina Juventus karşılaşması 14 Eylül Cumartesi günü saat 16:00’da oynanacak. Maç beIN SPORTS HD 3’den canlı olarak ekranlara gelecek. Fiorentina ile Juventus 52.kez karşı karşıya gelecek.

Fiorentina Juventus maçı canlı izleme linki

oynanan 29 maçta Juventus sahadan galip ayrılırken, 7 maçta ise kazanan Fiorentina oldu. Yapılan 15 maçta ise kazanan çıkmadı.

Lige 2’de 2 ile başlayan ve bu sezon da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Juventus, Fiorentina deplasmanından da 3 puanla ayrılarak üst üste 3.galibiyetini almak istiyor.

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