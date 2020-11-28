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  3. Firari FETÖ üyesi sahte kimlikle İstanbul’da yakayı ele verdi

Firari FETÖ üyesi sahte kimlikle İstanbul’da yakayı ele verdi

FETÖ/PDY üyesi firari Ergin K, bugün İstanbul'da rutin olarak yapılan GBT denetimi esnasında başka bir şahıs adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

Firari FETÖ üyesi sahte kimlikle İstanbul’da yakayı ele verdi

FETÖ/PDY mensubu firari Ergin K, bugün İstanbul Gaziosmanpaşa Taşköprü tramvay durağı civarında gerçekleştirilen rutin GBT uygulaması sırasında, Gaziosmanpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başkası adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

Yakalanan şahsın ikamet ettiğini belirttiği adreste yapılan aramada, şahsın kendisi gibi firari olan eşi Nesrin K. da gözaltına alındı.

 

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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