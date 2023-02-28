Firas Chaouat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Firas Chaouat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Firas Chaouat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Firas Chaouat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Firas Chaouat 8 Mayıs 1996 tarihinde Sfax şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da فراس شواط şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Firas Chaouat Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Firas Chaouat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Firas Chaouat'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Firas Chaouat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Firas Chaouat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Firas Chaouat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Firas Chaouat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2015 yılında CS Sfaxien

26 Ocak 2020 yılında Abha

6 Ekim 2020 yılında CS Sfaxien

14 Eylül 2022 yılında Ismaily

Firas Chaouat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Firas Chaouat şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Firas Chaouat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stade Sportif Sfaxien

Tunus takımında 9 numaralı formasıyla 16 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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