Firas İffia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Firas İffia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Firas İffia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Firas İffia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Firas İffia 19 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da فراس عيفية şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Firas İffia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM Tunisia yapmaktadır. Firas İffia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Firas İffia'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Firas İffia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Firas İffia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Firas İffia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Firas İffia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Olympique Beja

14 Ocak 2019 yılında ES Sahel

15 Ocak 2019 yılında Olympique Beja

30 Haziran 2019 yılında ES Sahel

30 Haziran 2020 yılında ES Sahel

1 Eylül 2020 yılında Olympique Beja

30 Haziran 2021 yılında ES Sahel

15 Eylül 2021 yılında Eastern Company

31 Ağustos 2022 yılında ES Sahel

1 Eylül 2022 yılında Eastern Company

17 Ocak 2023 yılında Bank El Ahly

Firas İffia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Firas İffia şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Firas İffia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tunus U23 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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