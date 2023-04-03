Firat Alpsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Firat Alpsoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Firat Alpsoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Firat Alpsoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Firat Alpsoy 12 Temmuz 2005 tarihinde Neustadt an der Weinstraße şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türk,Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Firat Alpsoy Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Firat Alpsoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Karlsruher SC U19 futbol takımında oynamaktadır. Karlsruher SC U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Firat Alpsoy'nin Karlsruher SC U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Firat Alpsoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Firat Alpsoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Karlsruhe U19
Firat Alpsoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Firat Alpsoy şuan Karlsruher SC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Firat Alpsoy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Türkiye U17 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.
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