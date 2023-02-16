Firat Aras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Firat Aras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Firat Aras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Firat Aras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Firat Aras 10 Nisan 1998 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Fırat Aras şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Firat Aras Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Firat Aras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 27 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Firat Aras'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Firat Aras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Firat Aras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Firat Aras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Firat Aras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Kasım 2014 yılında Turgutluspor

31 Ağu 2016 yılında Dardanelspor

15 Ağu 2018 yılında Kırşehir Bld

16 Temmuz 2019 yılında Artvin Hopaspor

24 Ocak 2020 yılında 1877 Alemdağ

3 Ağu 2020 yılında Artvin Hopaspor

15 Eylül 2020 yılında 1877 Alemdağ

14 Temmuz 2021 yılında Çarşambaspor

27 Ağu 2022 yılında Edirnespor

Firat Aras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Firat Aras şuan Edirnespor takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Firat Aras Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U17 takımında 14 numaralı formasıyla 19 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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