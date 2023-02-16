Firat Aras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Firat Aras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Firat Aras kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Firat Aras ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Firat Aras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Firat Aras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Firat Aras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Firat Aras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Firat Aras 10 Nisan 1998 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Fırat Aras şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Firat Aras Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Firat Aras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 27 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Firat Aras'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Firat Arasboyu ve yaşı kaç

Firat Aras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Firat Aras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Firat Aras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Firat Aras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Kasım 2014 yılında Turgutluspor

31 Ağu 2016 yılında Dardanelspor

15 Ağu 2018 yılında Kırşehir Bld

16 Temmuz 2019 yılında Artvin Hopaspor

24 Ocak 2020 yılında 1877 Alemdağ

3 Ağu 2020 yılında Artvin Hopaspor

15 Eylül 2020 yılında 1877 Alemdağ

14 Temmuz 2021 yılında Çarşambaspor

27 Ağu 2022 yılında Edirnespor

Firat Aras kimdir

Firat Aras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Firat Aras şuan Edirnespor takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Firat Aras Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U17 takımında 14 numaralı formasıyla 19 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Firat Aras nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Soren Bertram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soren Bertram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Soren Bertram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soren Bertram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bersan Yavuzay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bersan Yavuzay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bersan Yavuzay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bersan Yavuzay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Noel Niemann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Niemann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Noel Niemann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Niemann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eyuphan Cinemre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eyuphan Cinemre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eyuphan Cinemre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eyuphan Cinemre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları