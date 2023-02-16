Firat Arslan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Firat Arslan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Firat Arslan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Firat Arslan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Firat Arslan 27 Nisan 2003 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Fırat Arslan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Firat Arslan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Firat Arslan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Firat Arslan'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Firat Arslan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Firat Arslan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Firat Arslan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Firat Arslan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2022 yılında Menemen FK

8 Eylül 2022 yılında Bergama Bld

30 Haziran 2023 yılında Menemen FK

Firat Arslan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Firat Arslan şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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