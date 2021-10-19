Süper Lig' de birçok önemli müsabakaya çıkan ve bu kapsamda ligin deneyimli hakemlerinden birisi olan Fırat Aydınus, ülkemizdeki futbolseverler tarafından sevilen hakemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Aydınus'un hayatı ve biyografisi de oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda internet arama motorlarında Fırat Aydınus kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Fırat Aydınus hangi takımlı? Sorularına yanıt aranıyor. İşte cevaplar...

FIRAT AYDINUS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE MESLEĞİ NE?

25 Ekim 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Fırat Aydınus, İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Hakemliğe 1996 yılında başlayan Aydınus, 2006 -2014 yılları arasında FIFA hakemi olarak da görev almıştır. Yönettiği maçlarla ve saha içerisindeki tavırlarıyla dikkat çeken Fırat Aydınus'un asıl mesleği mühendisliktir.

2006-2014 yılları arasında FIFA kokartı takan Aydınus, 2010-11, 2011-12 ve 2013-14 sezonlarında 1. Lig play-off finallerini yönetmiştir. Fırat Aydınus tüm bunların yanında Ziraat Türkiye Kupası’nda 2, Süper Kupa’da 1 ve 3. Lig Play-off’larında 1 kez hakemlikte yapmıştır. Kariyeri boyunca yönettiği 439 maçta 1876 sarı, 161 kırmızı kart göstermiş, bu maçlarda 125 kez de penaltı kararı vermiştir.

FIRAT AYDINUS HANGİ TAKIMLI?

Fırat Aydınus'un hangi takımlı olduğu en çok merak edilen konuların başında geliyor. Hakemler hakkında taraftarlar tarafından birçok farklı bilgi öne sürülse de Fırat Aydınus'un kesin olarak hangi takımlı olduğu bilinmemektedir. Ancak sosyal medyadaki birçok kesime göre Fırat Aydınus'un Beşiktaş'lı olduğu düşünülüyor.