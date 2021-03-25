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Fırat Delikanlı kimdir? Fırat Delikanlı tutuklandı mı?

Twitter'ın gündemine oturan olayda, Fırat Delikanlı adlı şahsın işitme engelli ve LGBT olduğu iddia edilen kişilere uyguladığı şiddet görüntülerinin yayılmasının ardından #FıratDelikanlıTutuklansın kampanyası başlatıldı. Bir çok ünlü isimde açılan taga destek verdi. Peki Fırat Delikanlı kimdir? 'Fırat Delikanlı tutuklansın' olayı nedir? Fırat Delikanlı tutuklandı mı?

Fırat Delikanlı kimdir? Fırat Delikanlı tutuklandı mı?

Diyarbakır'da yaşadığı iddia edilen ve gerçek adının Fırat Kaya olduğu belirtilen bir kişi, işitme engelli kişilere ve LGBT bireylerine yönelik uyguladığı şiddet haberleriyle gündeme geldi. Sosyal medyada #FıratDelikanlıTutuklansın adıyla hastag açıldı ve Gülben Ergen başta olmak üzere bir çok ünlü isim de tepkisini dile getirdi. 

FIRAT DELİKANLI KİMDİR?

Sosyal medyada Fırat Delikanlı olarak tanınan şahıs, bir çok kişiyi dövdükten sonra o anları kayda alıp hesabından paylaşımlarda bulundu. Eşcinsel olduğu gerekçesiyle işitme engelli Engin Elekçi adında bir kişiyi ağır bir şekilde şiddete maruz bıraktıktan sonra videoyu sosyal medyada yayımladı. 

Yine aynı şahsın beraber olduğu öğrenilen kadını da hastanelik ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Fırat Delikanlı kimdir? Fırat Delikanlı tutuklandı mı?

FIRAT DELİKANLI TUTUKLANDI MI?

Twitter kullanıcıları infial yaratan görüntülerin yayılmasından sonra Fırat Delikanlı’nın tutuklanması için paylaşımlar yaparak olaya tepkilerini dile getirdi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından soruşturma başlattı. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Fırat Kaya, tutuklandı.

 #FıratDelikanlıTutuklansın etiketi ise çok hızlı TT listesine girdi. Ancak henüz tutuklandığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Detaylar geldikçe paylaşacağız. İşte Fırat Delikanlı'nın paylaştığı o şiddet görüntüleri...

Fırat Delikanlı kimdir? Fırat Delikanlı tutuklandı mı?Fırat Delikanlı kimdir? Fırat Delikanlı tutuklandı mı?Fırat Delikanlı kimdir? Fırat Delikanlı tutuklandı mı?

Fırat Delikanlı kimdir? Fırat Delikanlı tutuklandı mı?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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