Fırat Delikanlı kimdir? Fırat Delikanlı tutuklandı mı?

Diyarbakır'da yaşadığı iddia edilen ve gerçek adının Fırat Kaya olduğu belirtilen bir kişi, işitme engelli kişilere ve LGBT bireylerine yönelik uyguladığı şiddet haberleriyle gündeme geldi. Sosyal medyada #FıratDelikanlıTutuklansın adıyla hastag açıldı ve Gülben Ergen başta olmak üzere bir çok ünlü isim de tepkisini dile getirdi.

FIRAT DELİKANLI KİMDİR?

Sosyal medyada Fırat Delikanlı olarak tanınan şahıs, bir çok kişiyi dövdükten sonra o anları kayda alıp hesabından paylaşımlarda bulundu. Eşcinsel olduğu gerekçesiyle işitme engelli Engin Elekçi adında bir kişiyi ağır bir şekilde şiddete maruz bıraktıktan sonra videoyu sosyal medyada yayımladı.

Yine aynı şahsın beraber olduğu öğrenilen kadını da hastanelik ettiği görüntüler ortaya çıktı.

FIRAT DELİKANLI TUTUKLANDI MI?

Twitter kullanıcıları infial yaratan görüntülerin yayılmasından sonra Fırat Delikanlı’nın tutuklanması için paylaşımlar yaparak olaya tepkilerini dile getirdi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından soruşturma başlattı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Fırat Kaya, tutuklandı.

Bugün sadece bu tutuklanma haberini takip edeceğim @EmniyetGM #FıratDelikanlıTutuklansın Soyadına yakışır biçimde bi ifadesi alınıp, içeri girsin bakalım o nurlu yüzüyle!!! pic.twitter.com/i8nVqYYrmk — Gülben Ergen (@gulbenergen) March 25, 2021

#FıratDelikanlıTutuklansın etiketi ise çok hızlı TT listesine girdi. Ancak henüz tutuklandığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Detaylar geldikçe paylaşacağız. İşte Fırat Delikanlı'nın paylaştığı o şiddet görüntüleri...