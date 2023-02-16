Firat Ergun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Firat Ergun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Firat Ergun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Firat Ergun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Firat Ergun 11 Mayıs 1999 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Fırat Ergün şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Firat Ergun Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Firat Ergun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adıyaman FK futbol takımında oynamaktadır. Adıyaman FK takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Firat Ergun'nin Adıyaman FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Firat Ergun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/firatergun11/

Firat Ergun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Firat Ergun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Firat Ergun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Firat Ergun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Eylül 2019 yılında Elazığspor U19

4 Ağu 2020 yılında Elazığspor

2 Şubat 2023 yılında Adıyaman FK

Firat Ergun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Firat Ergun şuan Adıyaman FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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