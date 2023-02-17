Firat İnal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Firat İnal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Firat İnal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Firat İnal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Firat İnal 1 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Firat İnal Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSF Sportmanagement yapmaktadır. Firat İnal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Firat İnal'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Firat İnal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Firat İnal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Firat İnal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Firat İnal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2012 yılında Amstetten Alt.

1 Temmuz 2015 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2017 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2018 yılında St. Pölten U18

1 Ocak 2020 yılında Spratzern

1 Temmuz 2020 yılında Amstetten II

1 Temmuz 2022 yılında SKU Amstetten

Firat İnal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Firat İnal şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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