Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'nde yaralanan asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde teröristlerce yapılan saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Umut Coşkun'un, hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde 16 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan keskin nişancı ve havan atışı saldırısında ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA