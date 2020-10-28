İstanbul Taksim'de Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandıMecidiyeköy-Mahmutbey metrosu ilk gününde insan akınına uğradı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi açıklaması: Bugün evine ekmek götüremeyen Türkiye’de var mı?Barış Murat Yağcı'nın eski sevgilisi Patea hamile olduğunu açıkladı!Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu için hazırladığı videoda Galatasaray detayı dikkat çekti!Camide 4 rekat namaz kıldıktan sonra ayakkabı çaldı!Patlıcan Kıstırma tarifi | Gelinim Mutfakta Patlıcan Kıstırma nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki yeni görevi açıklandı!Fırat Tanış Arıza dizisinin kadrosuna katıldı!Tekirdağ, Şarköy'de hortum çıktı! O anlar kameralarda...
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Fırat Tanış Arıza dizisinin kadrosuna katıldı!

Fırat Tanış Arıza dizisinin kadrosuna katıldı!

Baş rollerinde Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın yer aldığı Arıza dizisinin ekranlara gelecek yeni bölümünde sürpriz bir ismi konuk edecek. 

Fırat Tanış Arıza dizisinin kadrosuna katıldı!

Show TV'nin kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizisi Arıza'nın yeni bölümünde başarılı oyuncu Fırat Tanış, Cabir karakteriyle izleyenlerin karşısına çıkacak. 

Fırat Tanış Arıza dizisinin kadrosuna katıldı!

Yayınlandığı ilk bölümünden itibaren başarılı kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Show TV ekranlarının yeni dizisi Arıza yine nefes kesen bir bölüm ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Dizinin 1 Kasım Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümünde başarılı oyuncu Fırat Tanış'ta yer alacak.

Fırat Tanış Arıza dizisinin kadrosuna katıldı!

Fırat Tanış, konsorsiyumun sattığı silahların en büyük alıcısı ve istihbarat örgütlerinin arananlar listesinin başındaki azılı bir katil olan Cabir karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

A.Rıza ve Burak Ersoylu mücadelesi sonucunda havaya uçan silahlarının hesabını sormaya gelen Cabir, Fuat Ersoylu’dan Halide’ye kadar herkesin hayatına etki edecek.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT