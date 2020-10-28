Fırat Tanış Arıza dizisinin kadrosuna katıldı!

Show TV'nin kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizisi Arıza'nın yeni bölümünde başarılı oyuncu Fırat Tanış, Cabir karakteriyle izleyenlerin karşısına çıkacak.

Yayınlandığı ilk bölümünden itibaren başarılı kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Show TV ekranlarının yeni dizisi Arıza yine nefes kesen bir bölüm ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Dizinin 1 Kasım Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümünde başarılı oyuncu Fırat Tanış'ta yer alacak.

Fırat Tanış, konsorsiyumun sattığı silahların en büyük alıcısı ve istihbarat örgütlerinin arananlar listesinin başındaki azılı bir katil olan Cabir karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

A.Rıza ve Burak Ersoylu mücadelesi sonucunda havaya uçan silahlarının hesabını sormaya gelen Cabir, Fuat Ersoylu’dan Halide’ye kadar herkesin hayatına etki edecek.