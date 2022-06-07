Kısa süre önce Kübra Tanış ile evliliğini bitirdi. 8 yıllık evliliğini bitiren Fırat Tanış yeni bir aşka yelken açtı. Aziz dizisinin Mösyö Pierre'i Fırat Tanış, sevgilisi ünlü piyanist İklim Tamkan ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Bunun üzerine yeni sevgilisinin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Fırat Tanış'ın sevgilisi İklim Tamkan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

FIRAT TANIŞ'IN SEVGİLİSİ İKLİM TAMKAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İzmir, Karşıyaka'da doğan İklim Tamkan, müzik eğitimine 1995 yılında, 11 yaşında Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı Ankara Devlet Konservatuvarı’nda başladı, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı’nda devam etti. Bu süre boyunca Ayşegül Sarıca, Ali Darmar ve Namık Sultanov gibi isimlerle çalıştı. Daha sonra Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’nde eğitimine devam eden sanatçı, 2002 yılında Graz Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’ne solistlik ve piyano pedagojisi bölümlerine kabul edildi.

Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Polonya, İsviçre, Slovenya, Almanya gibi birçok ülkede konserler veren sanatçı, İtalya’da düzenlenen Uluslararası Valtidone Genç Yetenekler Yarışması’nda piyano alanında üçüncülük ödülünü, klavsen dalında ise Uluslararası Kiwanis Ödülü ve Avusturya Devleti'nin verdiği Martha Debelli ödülü ve bursunu üst üste iki kez kazanmıştır.

Sanatçı Cemal Süreya, Metin Altıok, Edip Cansever gibi şairlerin şiirlerinin yorumlarından oluşan ilk albümü İlk Atlası'ı mezzosoprano Senem Demircioğlu ile birlikte, Fazıl Say'ın prodüktörlüğü ve yapımcılığında kaydetti. Albüm, Mart 2017'de Ada Müzik tarafından çeşitli müzik platformlarından yayımlandı.

2021 Şubat ayında, düzenlemesini kendisinin yaptığı ve opera sanatçısı Pervin Chakar duduk sanatçısı Ertan Tekin ile beraber icra ettikleri "Lo Şivano" isimli şarkı, Ada Müzik plak şirketi tarafından yayımlandı. "Lo Şivano" kaydının kapak çizimi Fırat Tanış tarafından yapıldı.