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Fırat Türkmen kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ın konukları arasında yer alan Fırat Türkmen, seslendirdiği ilahiler ile merak konusu oldu. Peki Fırat Türkmen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Fırat Türkmen kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Nihat Hatipoplu ile Dosta Doğru adlı programa çıkmasının ardından büyük bir kitle tarafından tanınmaya başlayan Fırat Türkmen, bugün Demet ve Alişan'ın programına konuk oluyor. Okuduğu ilahiler ile gönüllere taht kuran Fırat Türkmen kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...

FIRAT TÜRKMEN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Youtube, Smule ve diğer bir çok sosyal medya hesapları üzerinden seslendirdiği ilahiler ile büyük beğeni kazanan Fırat Türkmen baba tarafından aslen Erzurum Yakutiye’lidir.

Tasavvuf ilahi sanatçısı olarak günümüzde televizyon kanallarında da sıkça gündeme gelen 23 yaşındaki Fırat Türkmen’in henüz mezuniyet gibi bilgilerine henüz ulaşılamamıştır. Detaylı bilgisine haberimizde yer verilecektir.

Fırat Türkmen kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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