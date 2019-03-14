Fırat Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği

Fırat Üniversitesi'nde (FÜ)14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yapılan program da akademik unvanında yükselen öğretim üyelerine cübbeleri giydirilirdi, başarılı öğrencilere onur belgesi verildi.

FÜ Rektörlüğü ve Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından "14 Mart Tıp Bayramı" nedeniyle program yapıldı. Programa 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çakıroğlu, Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazez, FÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Tıp bayramı ile ilgili konuşan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazez, Defansif Tıp'la ilgili de bilgiler aktardı.

14 Mart Tıp Bayramı'nı her yıl çeşitli etkinliklerle Sağlık Haftası olarak kutladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise, tüm sağlık camiasının bayramını kutlayarak, son 15 yılda sağlık alanına yapılan yatırımlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların sonunda ise Tıp Fakültesinde akademik unvanında yükselen öğretim üyelerine cübbeleri giydirilirken, protokol üyeleri de başarılı öğrencilere onur belgelerini verdi.

Kaynak: İHA