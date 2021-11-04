Fırat Üniversitesi'nde 'Bijî Kürdistan' paylaşımı yapan akademisyen Hifzullah Kutum'a uyarı cezası! Vatandaşlar görevden alınmasını istedi!

Fırat Üniversitesi (FÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde görevli olan Araştırma Görevlisi Hifzullah Kutum'un14 Eylül 2021’de sosyal medya hesabı üzerinden “Şoreşa Îlonê hemû Kurdan pîroz be, Bijî Kurdistan” (Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan)" paylaşımında bulundu.

UYARI CEZASI VERİLDİ

Bunun üzerine dekanlık tarafından açılan soruşturma kapsamında Fakülte Dekanı Prof. Dr. Kenan Peker imzasıyla Kutum'a gönderilen kararda uyarı cezası verildiği belirtildi.

"İTTEN KORKSAM İNİNE GİRMEZDİM" PAYLAŞIMI YAPTI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kurdistan bayrağı olan kişilerin olduğu fotoğrafları paylaştığı görülen Kutum'un kendisi hakkında çıkan haberler sonrasında "Herkese selam olsun. Korkmuyorum. Korktuğum tek şey korkaklıktır. Ölüm tehditleri alıyorum. Demirden korksam trene binmezdim. İtten korksam inine girmezdim. #ittenkorksamininegirmezdim" yaptığı paylaşım tepki çekti.

Herkese selam olsun. Korkmuyorum. Korktuğum tek şey korkaklıktır. Ölüm tehditleri alıyorum. Demirden korksam trene binmezdim. İtten korksam inine girmezdim. #ittenkorksamininegirmezdim — Hifzullah Kutum (@hifzullah_kutum) November 3, 2021

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan söz konusu paylaşımları gören sosyal medya kullanıcıları Kutum'un görevden alınması için paylaşımlarda bulundular. İşte sosyal medyada yapılan tepki paylaşımları:

-Cumhuriyet Bayramını reddedip, "Benim 29 Ekim Bayramım" diyerek 2014'te pkk-peşmerge sürüsünün ülkemizden geçişinin resmini hem de 29 Ekim'de paylaşan bu akademik soytarı, Fırat Üniversitesi'nde görev yapıp, ihanet ettiği Türk Devleti'nden maaş alıyor.

- Fırat Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan Hifzullah Kutum denen kişiye "Biji Kurdistan" paylaşımı gerekçesiyle dekanlık tarafından uyarı cezası verilmiş.

- Uyarı cezası nedir? görevinden uzaklaştırılması gerekiyor.

- Hifzullah Kutum adlı terörist Fırat Üniversitesinde akademisyen. Bu paylaşımından dolayı sadece uyarı cezası verilmiş. Üniversitelerde terörist istemiyoruz! Ordu-Korgan kaymakamı Atatürkçü olduğu için görevden alınırken.

Fırat Üniversitesi İİBF araştırma görevlisi Hifzullah Kutum kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hifzullah Kutum Biyografisi