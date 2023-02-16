Firat Yigit Ozturk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Firat Yigit Ozturk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Firat Yigit Ozturk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Firat Yigit Ozturk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Firat Yigit Ozturk 13 Ekim 2002 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Fırat Yiğit Öztürk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Firat Yigit Ozturk Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Firat Yigit Ozturk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhisarspor futbol takımında oynamaktadır. Akhisarspor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Firat Yigit Ozturk'nin Akhisarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Firat Yigit Ozturk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/frt_ygt55/

Firat Yigit Ozturk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Firat Yigit Ozturk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Firat Yigit Ozturk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Firat Yigit Ozturk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2018 yılında Beylerbeyi Alt

27 Eylül 2019 yılında Bilinmiyor

12 Ocak 2021 yılında Akhisarspor U19

1 Temmuz 2022 yılında Akhisarspor

Firat Yigit Ozturk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Firat Yigit Ozturk şuan Akhisarspor takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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