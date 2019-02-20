Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir? Mezarı nerede? Neden öldü?

Fırat Yılmaz Çakıroğlu Ege Üniversitesi'nde 2015 yılında öğrenci grupları arasında çıkan kavgada hayatını kaybetti. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölüm anı kameralarda anbean kaydedildi. Peki Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir? Fırat Yılmaz Çakıroğlu mezarı nerede? Hayatı nedir? Sevgilisi kim? İşte Fırat Çakıroğlu hakkında merak edilenler haberimizde...

FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR? MEZARI NEREDE?

Kampusün farklı noktalarındaki çok sayıda kameranın kaydettiği görüntülerde, iki öğrenci grubunun karşılıklı birbirlerine taş atma ile yaralama anları yer aldı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde formasyon dersleri alan karşıt görüşlü iki grup öğrenci geçen şubat ayında, bir süreden bu yana aralarındaki gerginlik ardından kavga etti. Kavgada, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun yanı sıra, karşı gruptaki doğu kökenli 26 yaşındaki Nurullah S. ve yine her iki gruptan 27 öğrenci yaralandı. Bacağındaki atar damarı kesilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, öldü.

FIRAT ÇAKIROĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Kampuste, bir kişinin ölümüyle sonuçlanan anlarının görüntüleri de ortaya çıktı. Kampus içerisinde, farklı alanlarda bulunan güvenlik kameralarının kavganın öncesi ile sonrasını tüm ayrıntılarıyla kaydettiği tespit edildi. Görüntülerde ilk olarak Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve arkadaşlarının, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü önünde toplanmaları yer aldı. Daha sonra bir başka kamerada, bu öğrencilerin Edebiyat Fakültesi önüne kadar yürüdükleri belirlendi. Asıl kavganın da burada çıktığı yine görüntülerde yer aldı. Ellerinde, sopalar ve kesici aletler taşıyan ülkücü gruba, Edebiyat Fakültesi'nden çıktıkları anda, Savcılık iddiananesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi olan YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' diye sözedilen öğrenciler tarafından taş atıldığı da yine görüntülendi.

FIRAT ÇAKIROĞLU ÖLÜM ANI İZLE

Görüntülere göre, karşılıklı el kol hareketi yapan öğrenciler daha sonra 'Ege Kafe' önünde, birbirlerine iyice yaklaşıp kavga etmeye başladı. Bu sırada da, kafe içerisine giren Fırat Yılmaz Çakıroğlu, bacağından bıçaklandı. Görüntülere göre, dışarıya çıkıp bir sandalyeye oturan Çakıroğlu, burada arkadaşlarından yardım istedi. Kanayan yere giysilerle tampon yapılmasına rağmen atar damarı kesilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun kedisinden geçtiği anların da görüntülendiği ortaya çıktı.

FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Ege Üniversitesi 4.sınıf öğrencisi iken 2015 yılında öğrenciler arasında çıkan kavga sonucu Fırat Çakıroğlu hayatını kaybetti. Çkaıroğlu Konya'da 1 0cak 1991 yılında doğdu.Fırat Çakıroğlu'nun annesi Özlem Çakıroğlu, babası ise Fuat Mahir Çakıroğlu. Fırat Çakıroğlu çocukluğunu Diyarbakır'da geçirdi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. Sınıf öğrencisi olan Fırat Çakıroğlu aynı zamanda Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusuydu.

FIRAT ÇAKIROĞLU MEZARI NEREDE?

Tarsus'ta açılan spor merkezine Fırat Çakıroğlu'nun adı verildi. Aynı zamanda Çakıroğlu'nun adı Nazilli'de bir parka ve İzmir'in Menderes ilçesinde de bir spor tesisine adı verilmiştir. Çakıroğlu'nun adına Elvankent'te de adına bir hatıra ormanı oluşturulmuştur.

EGE ÜNİVERSİTESİ'NİN ADI FIRAT ÇAKIROĞLU MU OLDU?

Ege Üniversitesini ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ege Üniversitesi’nde öldürülen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adının verildiği dersliğin açılışını gerçekleştirdi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu Dersliğinin açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Dört yıl önce ebediyete uğurladığımız merhum Fırat Çakıroğlu için derslik açtık. Onun adına Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde bu derslikte yaşatılacak. Kendisini rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun” dedi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu anarak konuşmasına başlayan Rektör Budak ise “Üniversitemizin öğrencisiyken menfur bir saldırı sonucunda genç yaşta toprağa verdiğimiz evladımız Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun vefatının dördüncü yılında kendisini rahmetle anıyorum. Fırat’ı ülkesine, bayrağına, manevi değerlerine bağlı bir Türk genci olarak yetiştiren değerli ailesine saygılarımı sunuyorum. Ailesinin, yakınlarının, üniversitemizin ve milletimizin tekrardan başı sağ olsun. Bu vesile ile terörü bir kez daha üniversite olarak olarak kınıyoruz” dedi.

BAKAN MUHARREM KASAPOĞLU FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU İÇİN NE YAPTI?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ege Üniversitesi programı kapsamında ilk olarak EÜ Rektörü Prof. Dr. Budak ve EÜ Senato Üyeleri ile bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ege Üniversitesi arasında üniversiteye Gençlik Merkezi kazandırılması için protokol imzalandı. Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nde düzenlenen törende imzayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak attı. Ege Üniversitesi Rektörü Budak, törende Bakan Kasapoğlu’ndan üniversitede Olimpik Sporcu Fabrikası, Uluslararası Doping Merkezi ve Çim Alan Uygulama ve Araştırma Merkezi projelerini hayata geçirmek istediklerini, bu konularda destek beklediklerini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bu projelerin hayata geçmesi her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Görüşmenin ardından Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Bakan Kasapoğlu’na ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız’a Ege Üniversitesi Ana Kampüsünü gezdirerek, hayata geçirilen “Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs” projesi kapsamında gerçekleştirilen rekreasyon ve peyzaj çalışmaları hakkında bilgi verdi. Programının devamında Bakan Kasapoğlu, Ege Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü ve öğrenci toplulukları ile bir araya geldi. Öğrenci topluluklarının ihtiyaçları olan spor malzemelerini dağıtan Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle kafeteryada çay içerek sohbet etti.