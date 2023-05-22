Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem'den HDP destekli 6''lı koalisyona zehir zemberek sözler!

Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem, HDP ve PKK ile iş birliği yapan 7'li koalisyona (Millet İttifakı) çok sert tepki gösterdi. "Artık yeter" diyen Erdem, "Biz vatan hainlerine karşıt görüş değil vatan haini deriz" dedi.



Türkiye tarihi bir seçim sürecinden geçerken Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem, HDP ve PKK ile iş birliği yapan 7'li koalisyona (Millet İttifakı) zehir zemberek sözler sarf ederek sert tepki gösterdi.

"SORUYORUM SİZE ŞİMDİ; MİLLET İTTİFAKININ İÇİNDE HDP, AHMET DAVUTOĞLU VAR MI?"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdem, "Artık yeter" diyerek başladığı açıklamasında, "Bugüne kadar sabırla sustum ama artık yeter... Oğlumun, aslan parçamın adını sizin pis siyasetinize hangi hakla alet ediyorsunuz. Evet, oğlumun çözüm sürecinde şehit edildiğini de asla unutmadım. Ama yusuf gözlüm PKK'lı hainler, teröristler tarafından şehit edildi. Soruyorum size şimdi; sizin Millet ittifakının içinde HDP var mı var, Ahmet Davutoğlu var mı var. HDP neden aday çıkartmadı??? HDP'nin bulunduğu illerde kim yüksek oy aldı..." ifadelerini kullandı.

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"BİZ VATAN HAİNLERİNE KARŞIT GÖRÜŞ DEMEYİZ VATAN HAİNİ DERİZ!"

Asıl yüreğini yakan şeyin Seyithan İzsiz'in İYİ Parti'den Milletvekili yapılması olduğunu söyleyen Erdem, "Şimdi gelelim benim yüreğimin paramparça olmasının sebebine. Seyithan İzsiz'i milletvekili yaptınız. Oğlumun katiline burs vermiş kişiyi!!! Oğlumun katilinin ailesinin düğününe katılmış bir kişiyi!!! 'Yok efendim ben burs verdiğim kişileri araştırmam'. Oğlumun şehit edilmesinden sonra vermiştin sen bu bursu, nasıl tanımıyorsun!!! Yayınladığı açıklamasının başını okuduğum anda devamını okumadım. Neden biliyor musunuz? "KARŞIT GÖRÜŞ" demiş. Biz vatanseverler, vatan hainlerine asla karşıt görüş demeyiz VATAN HAİNİ deriz. NOKTA!!!" şeklinde konuştu.

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FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU, PKK'LILAR TARAFINDAN ŞEHİT EDİLMİŞTİ?

Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Fırat Çakıroğlu, 20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi'nde PKK'lılar tarafından bıçaklanarak şehit edildi. Cinayetin sanığı Nurullah Semo, 880 gün süren yargılanma döneminden sonra terör örgütü üyeliğinden 15 yıl, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

İYİ PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ YAPILAN İZSİZ, ÇAKIROĞLU'NUN KATİLİNİN AKRABALARININ DÜĞÜNÜNE KATILDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

İYİ Parti'den aday olan Seyithan İzsiz Nurullah Semo'nun akrabalarının düğününde

Seyithan İzsiz'in 2016 yılında Nurullah Semo'nun akrabası olan Kemal Semo'nun düğününe katıldığı ortaya çıktı. İzsiz'in sosyal medya hesabından düğünden bir kareyi paylaşarak "Kemal Semo beyin düğün törenindeyiz. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin" notunu düştüğü belirlendi.

KAYNAK: Haber7

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