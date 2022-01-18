Firaz isminin anlamı nedir, Firaz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Firaz isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Firaz ismi ne demek, Firaz ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Firaz isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Firaz İsminin anlamı nedir? TDK Firaz anlamı:

Firaz isminin anlamı, Türk dil kurumunda iki farklı şekilde tanımlanmıştır.

1-Yukarı, yüksek

2- Yokuş, çıkış

Firaz İsmi Kuranda geçiyor mu?

Firaz ismi kuranda geçmemektedir.

Firaz isminin kökeni:

Firaz ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 553 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Firaz isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Firaz isminin rengi:

Mandalina

Firaz ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Firaz isminin Harf Analizi Nedir ?

Firaz ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

F : Patron, ön planda

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

Firaz isminin Numerolojisi Kaçtır?

Firaz ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F : 7

İ : 12

R : 21

A : 1

Z : 29

= 70 – Firaz İsminin Numeroloji Toplamı 70’dir.

Firaz isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Firaz ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Firaz isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 6 İ: 9 R: 9 A: 1 Z: 8 = 33

3 + 3 = 6 Kader sayısıdır

Firaz isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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