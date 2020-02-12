Fırça kullanmadan parmaklarıyla Maraş’ın kurtuluşunu tuvale yansıttı

Ressam Memik Kibarkaya'nın fırça kullanmadan parmaklarıyla yaptığı eserlerinden oluşan "Kendini Kurtaran Şehir" sergisi, Başkentli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ressam Memik Kibarkaya'nın Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100'ncü yılına özel hazırladığı sergi Ankara'da açıldı. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Metro İstasyonu'nda açılan sergide Kahramanmaraş'ın kurtuluşunda rol oynayan çok sayıda şahsın portreleri yer alıyor. Kibarkaya'nın fırça kullanmadan parmaklarıyla yaptığı portrelere çok sayıda vatandaşın yanı sıra, Ankaralı ressamlar da yoğun ilgi gösterdi.

Uzun yıllardır parmaklarıyla resim yapan ve böylece resimlerle arasındaki mesafeyi kaldırdığını belirten Ressam Memik Kibarkaya, "Ben 69 yıla yakın resim yapıyorum, çocukluğumdan beri. Tesadüf bulduğum bir teknik parmaklarımla yapmak. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda uzman olarak çalışırken bu tekniği buldum. Bu tekniği bulduktan sonra aradaki mesafeyi kaldırdım, fırçayı kaldırdım. Parmaklarımla dokunuyorum resme ve bu benim çok hoşuma gitmeye başladı. Hemen hemen 60-70 sergim oldu" diye konuştu.

Bugünün Maraşlıların gurur günü olduğuna işaret eden Kibarkaya, "Bugünün anısına bu sergiyi düzenliyorum. Kendini kurtaran bir il. İlk defa halkın burada örgütlenerek Fransızlara karşı bir direnişi ve 12 Şubat'ta bu direnişi Fransız'ı yok ederek halletmiştir. Örgüt liderimiz Aslan Bey'dir. Aslan Bey, Maraş'ta bir milli mücadele ekibi kurar. Daha sonra bunların içerisinden bazıları Gaziantep'e gidip, Antep'te savaşırlar. Bundan bir tanesi de Karayılan'dır. Bu serginin oluşmasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Maraş Kültür ve Eğitim Vakfımız, Maraş derneklerimiz bunlar bize sponsor olmuştur. Bizim gurur günümüz, Maraşlıların da gurur günü, Türkiye'nin gurur günü. Şuanda Türkiye'yi saran o sırtlanlara karşı gençliğimizin bu duygularla hareket etmesini istiyoruz. Bu vatan öyle kolay kolay kurtulmamıştır" şeklinde konuştu.

Maraş ve Antep'in kurtuluşuna katılan Batumlu Ali Efendi'nin torunu olan Mahmut Bayazıt ise, sergide dedesinin resmini görmenin kendisini gururlandırdığını söyleyerek, "Bu sergi bizleri heyecanlandırıyor. Manevi bir haz veriyor. Genel olarak sergi fevkalade. Çünkü ressam da bizim hemşehrimiz, kendine has bir resim şekli var, parmaklarıyla yapıyor" dedi.

Sergiyi gezen ziyaretçilerden Ressam Ergün Öksüz, "Gerçekten çok değerli bir ressam arkadaşımız, parmaklarıyla yapar. Kesinlikle fırça falan kullanmaz. Bu özelliğiyle meşhurdur. Sergi gerçekten görülmeye değer. Sanatseverlerin sergiyi görmelerini çok isterim" diye konuştu.

Maraş'ın kurtuluşu sebebiyle hazırlanan sergiyi güzel bulduğunu ifade eden Ali Köse Balaban, "Sergiyi gayet güzel buldum. Zaten Memik Kibarkaya eşi benzeri nadir bulunan bir ressam arkadaşımız. İşte bu Maraş'ın kurtuluşu sebebiyle güzel bir sergi olduğundan diğer resimleri burada göremiyoruz. Sadece portreler" dedi.

Memik Kibarkaya'nın daha önceki sergilerine de katıldığını söyleyen Naci Başaran, "Sergi çok güzel, bu ilk sergisi değil. Daha önce de birkaç sergisi oldu. Çok başarılı buluyorum Memik Bey'i. Resimlerini parmakla yapıyor, çok ender, belki dünyada ender ressamlardan" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA