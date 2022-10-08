Fırça Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fırça Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Fırça Makinesi İşçisi ne iş yapar, Fırça Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fırça Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fırça Makinesi İşçisi Tanımı;

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Fırça Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Fırça Makinesi İşçisi Maaşları

Fırça Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Fırça Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fırça Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.10

Meslek Adı :

Fırça Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kumaşta kasarın bıraktığı hataları çıkarmak, elyaf döküntülerini ve tozları temizlemek, bozulan atkı paralellerini düzeltmek ve kumaş yüzeyinde hafif bir tüylendirme yapmak üzere bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fırça Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kumaş ucunu makinede takılı bulunan kılavuz kumaşın ucuna dikmek veya kumaş ucunu makine üzerindeki kılavuzlardan geçirerek bir roliğe sarmak veya kumaş ucunu toplanması için bir araba üzerine bırakmak, b) Makinenin gerekli çalışma ayarlarını yapmak,

c) Makineyi çalıştırıp, makinenin çalışmasına nezaret etmek,

d) Makineden geçen kumaşın fırçalanarak temizlenmesini ve zımparalanarak tüylenmesini kontrol etmek, e) Makineye giren kumaştaki kıvrıkları düzeltmek,

f) Kumaşta tespit ettiği hatalı kısmı kumaştan ayırmak için makinenin çalışmasını durdurmak,

g) Iskarta kısmı keserek ayırıp kesilen uçları dikerek işleme devam etmek,

h) Makineden çıkan kumaşın sarıldığı rolikleri boşlarıyla değiştirip veya kumaşların toplandığı arabaların yerine boşlarını getirmek,

i) Makineye kumaş ikmali yaparak makineyi temizlemek,

j) Makinenin bakım ve onarımını yapabilir. Makineden çıkan kumaşları tartabilir ve gerekli kayıtları tutabilir. Kumaşlar üzerine buhar göndererek fırçalayan makineleri çalıştırabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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