Firdavs Asadov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Firdavs Asadov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Firdavs Asadov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Firdavs Asadov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Firdavs Asadov 19 Nisan 1993 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Фирдавс Асадов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Firdavs Asadov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Firdavs Asadov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Firdavs Asadov'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Firdavs Asadov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Firdavs Asadov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Firdavs Asadov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Firdavs Asadov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Mash'al

1 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2018 yılında Kokand 1912

1 Ocak 2019 yılında FK Buxoro

1 Ocak 2020 yılında Istiqlol Fergan

31 Temmuz 2021 yılında FC Buxoro

31 Temmuz 2022 yılında Gijduvon

31 Aralık 2022 yılında FC Buxoro

Firdavs Asadov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Firdavs Asadov şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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