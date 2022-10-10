Fırın İşçisi (Çömlek Ve Porselen) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fırın İşçisi (Çömlek Ve Porselen) görev tanımı nedir, Fırın İşçisi (Çömlek Ve Porselen) ne iş yapar, Fırın İşçisi (Çömlek Ve Porselen) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fırın İşçisi (Çömlek Ve Porselen) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fırın İşçisi (Çömlek Ve Porselen) Tanımı;

__

Fırın İşçisi (Çömlek Ve Porselen) Maaşı Ne Kadar? 2022 Fırın İşçisi (Çömlek Ve Porselen) Maaşları

Fırın İşçisi (Çömlek Ve Porselen) maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Fırın İşçisi (Çömlek Ve Porselen) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fırın İşçisi (Çömlek Ve Porselen) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.16

Meslek Adı :

Fırın İşçisi (Çömlek Ve Porselen)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çömlek ve porselen eşyaya uygun bir sertlik vermek veya bunları sırlayıp süsledikten sonra pişirmek maksadıyla yapılmış fırın veya ocakları çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fırın İşçisi (Çömlek ve Porselen) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ateşi hazırlamak, yakmak ve fırının giriş kapısını ateş tuğlasıyla örüp kapatmak işlerinde yardımcılara nezaret etmek,

b) Yakıt (Kömür, gaz veya mazot) veya elektrik akımını ve hava akımını ayarlamak suretiyle hareketi düzenlemek,

c) Gözetleme deliklerinden hararet derecesini okuyup pişme işleminin tamamlanıp tamamlanmadığını kestirmek,

d) Belirli bir tip fırın veya ocağın işletilmesinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırdedilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?