Fırın Operatörü-Mineral Kurutma Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fırın Operatörü-Mineral Kurutma görev tanımı nedir, Fırın Operatörü-Mineral Kurutma ne iş yapar, Fırın Operatörü-Mineral Kurutma olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fırın Operatörü-Mineral Kurutma mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fırın Operatörü-Mineral Kurutma Tanımı;

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Fırın Operatörü-Mineral Kurutma Maaşı Ne Kadar? 2022 Fırın Operatörü-Mineral Kurutma Maaşları

Fırın Operatörü-Mineral Kurutma maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Fırın Operatörü-Mineral Kurutma maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fırın Operatörü-Mineral Kurutma iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8112.04

Meslek Adı :

Fırın Operatörü-Mineral Kurutma

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Nemli olan cevherin manyetik ayrıcılara verilebilmesi için yakıtla ısınan kurutucu fırını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fırın Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Şaltere basarak fırının boşta çevrilmesini sağlamak,

b) Yakıt ısıtıcısını çalıştırmak ve fırını ısınmaya bırakmak,

c) Fırının sıcaklığı istenilen dereceye gelince konveyör vasıtasıyla fırına nemli cevheri alır,

d) Kurutma anında cevherden çıkan tozun alınması için toz filtresini çalıştırmak,

e) Kuruyan cevherin kovalı elevatörü çalıştırarak manyetik ayırıcılara taşınmasını sağlamak,

f) İş bitiminde ateşlemeyi kesmek ve belirli bir süre fırını boşta çevirerek soğumasını sağlamak,

g) Meydana gelen basit mekanik arızaları onarabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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