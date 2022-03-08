Fırın Ustası (Cam) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Fırın Ustası (Cam) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Fırın Ustası (Cam) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Fırın Ustası (Cam) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Fırın Ustası (Cam) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Fırın Ustası (Cam) Maaşı Ne Kadar? 2022 Fırın Ustası (Cam) Maaşları

Fırın Ustası (Cam) maaşı ortalama olarak aylık 7550_TL'dir. En düşük Fırın Ustası (Cam) maaşı 6250_TL, En yüksek ise 8850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fırın Ustası (Cam) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.30

Meslek Adı :

Fırın Ustası (Cam)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fırının çalışmasını, fırın kontrol sistemlerinin düzenini kontrol eden, fırında ortaya çıkan arızaları gideren ve fırının normal ve set edilen değerlere uygun olarak çalışmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fırın Ustası (Cam), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş programına göre fırın kontrol odasındaki bilgisayar vasıtasıyla set edilmiş değerler ile fırının (fırın cam, kenar sıcaklıkları, yakma havası basınçları, vb.) belirlenmiş alan ve noktalardaki fiili değerlerini kontrol etmek , farklarını saptamak,

b) Sürekli olarak fırını kontrol etmek , sorun varsa çözümlenmesi için amirine bildirmek,

c) Harman dökülen yerden itibaren cam örtüsünü izlemek, fırın seviyesini kontrol etmek,

d) Fırın duvarlarının refraktör yapısını dökülme ve kopma yönünden kontrol etmek,

e) Su sisteminin basıncını, dolaşımını, fırın içi camın hareketini, gaz ve hava geçen bölgeleri, valfleri, fırın zemin katında fırın fanlarını kontrol edip bilgileri kontrol kayıtlarına geçirmek,

f) Harman dairesini, fırın bacasını, fırın duvarlarını kontrol etmek, dökülme, kırılma vb. arızaları fırın ekibi ile birlikte tamir edilmesini sağlamak,

g) Fırın kumanda odasından başlayarak, soğutma fanlarını, su havuz ve su pompasını, fırın rejenaratör taban kontrolünü, enversiyon damperleri vb. kontrol edilmesi gereken sistemlerin çalışmasını , olması gereken ölçü ve standartta olup olmadıklarını incelemek ve kontrol etmek,

h) Fırın kontrol panosu ve fırın içi gözlenerek fırın ve yakma sistemlerinin çalışmasını kontrol etmek,

i) Periyodik olarak fırının ve diğer destek sistemlerinin temizlik ve bakımını yapmak, alınması gereken örnekleri almak,

j) Fırından optik panometre ve sıcaklık ölçümü yapmak,

k) Fırının bakım,onarım, temizlik, değiştirme, vb. operasyonlarda fırın ekibinin üyesi olarak çalışmak,

l) Fırının Standarda uygun çalışmalarını engelleyen etkenleri saptamak ve ortadan kaldırmak için yapılması gerekenleri belirlemek,

m) Çevre ve çalışılan alanların temizliğini yapmak,

n) Kullanılan araç gereç ve ma

Güncel Meslek : EVET

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