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Fırıncıdan pide jesti! Vatandaşlara destek için pideye yüzde 15 indirim yaptı

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan bir ekmek fırını pandeminin getirdiği olumsuz ekonomik koşullara karşı vatandaşa destek için ramazan pidelerine indirim yaptı. Ramazan pidesini yüzde 15 indirimli satmaya başlayan fırın, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Fırıncıdan pide jesti! Vatandaşlara destek için pideye yüzde 15 indirim yaptı

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan bir ekmek fırını korona virüs döneminde ilçede yaşayan vatandaşların bütçelerine katkıda bulunmak üzere Ramazan pidesini yüzde 15 indirimli satmaya başladı. İşletme sahibi Davut Çavuş, "Malum korona dönemi ve vatandaşlarımızın birçoğu şuan zor durumda. Bizler de normalde uygulamamız gerek zammı uygulamayarak ilçemizde yaşayan kardeşlerimizin aile bütçelerine Ramazan pidemize zam yapmayıp, indirimli satmaya karar verdik. Vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirip bizlere teşekkür ediyorlar. Bizler de çok mutlu oluyoruz. Bu Ramazan'da devletimizin yaptığı desteklere bir katkı da bizler sağlayalım istedik" dedi.

Ayrıca ilçede 15 yaşında çıraklıkla başladığı Ramazan pidecisi ustalığını 40 yıldır devam ettiren Aslan Çavuş'un pideleri ise yoğun ilgi görüyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Fırıncıdan pide jesti! Vatandaşlara destek için pideye yüzde 15 indirim yaptı

Fırıncıdan pide jesti! Vatandaşlara destek için pideye yüzde 15 indirim yaptı

Fırıncıdan pide jesti! Vatandaşlara destek için pideye yüzde 15 indirim yaptı

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