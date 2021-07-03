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  3. Fırıncılar Odası istedi, zam onaylandı! İzmir'de ekmeğe zam geldi! İşte ekmeğin fiyatı...

Fırıncılar Odası istedi, zam onaylandı! İzmir'de ekmeğe zam geldi! İşte ekmeğin fiyatı...

İzmir'de Fırıncılar Odası'nın ekmeğe zam talebi kabul edildi. Buna göre 200 gram ekmek 30 kuruşluk zamla birlikte 1 lira 80 kuruş oldu.

Fırıncılar Odası istedi, zam onaylandı! İzmir'de ekmeğe zam geldi! İşte ekmeğin fiyatı...

Döviz kurlarında pandemi nedeniyle yaşanan artış ve gıda maddelerinin arzındaki sorunlar nedeniyle ekmek üretiminde kullanılan maddelerin fiyatlarında artış yaşandı. Bu artış birçok ilimizin ardından İzmir'de vatandaşın cebine zam olarak yansıdı.

FIRINCILAR ODASI TALEP ETTİ

İzmir'de Fırıncılar Odası'nın ekmek fiyatlarına zam talebi Tarım ve Orman Bakanlığı ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İEOSB)  tarafından onaylandı. 

İŞTE YENİ FİYAT

Böylece  İzmir'de 200 gram ekmek 30 kuruş zamlanarak 1 lira 80 kuruştan satılacak. 

Fırıncılar Odası istedi, zam onaylandı! İzmir'de ekmeğe zam geldi! İşte ekmeğin fiyatı...Fırıncılar Odası istedi, zam onaylandı! İzmir'de ekmeğe zam geldi! İşte ekmeğin fiyatı...Fırıncılar Odası istedi, zam onaylandı! İzmir'de ekmeğe zam geldi! İşte ekmeğin fiyatı...

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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