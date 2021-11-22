Fırıncılardan ekmeğe zam talebi! İstanbul'da bazı fırıncılar ekmeği 3-4 liradan satmaya başlayacak!

Ekmeğe zam yapmak için geçtiğimiz ay İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası'na başvuran İstanbul'daki fırıncıların talepleri olumlu karşılanılarak, 220 gram ekmeğe 50 kuruş zam yapılmıştı. Bu zam kararıyla da ekmekiğin fiyatı 2.5 lira olmuştu. Yeni zam kararından henüz 1 ay bile geçmeden fırıncılar yine zam talebi ile gündeme geldi.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar Kolivar, yüksek maliyetlerin un fiyatlarını da vurduğunu belirterek, fırınların 10 güne kadar kepenklerini indireceklerini söyledi.

BAZI FIRINLAR EKMEĞİ 3-4 LİRADAN SATMAYA BAŞLAYACAK

50 kilogramlık un çuvalının fiyatının son 2 haftada 200 TL'den 360 TL'ye çıktığını söyleyen Kolivar, fırınların un alamada zorlandığını ve böyle giderse ekmek üretiminde sıkıntı yaşanacağını belirtti.

Kolivar, bugünden itibaren İstanbul'da bazı fırınların 3-4 TL aralığında ekmek satmaya başlayacaklarını ifade etti.

ZAM ÇÖZÜM DEĞİL

Zammın fırınlar açısından çözüm olmadığını vurgulayan Kolivar, “Pazar günü için 305 TL'ye un aldık, pazartesi için 360 TL istediler. Bize doğalgaz ve suyu belediyeler veriyor. Ruhsatlı fırınlarda bunları en azından indirimli verin. Mesela bizde sanayi tipi doğalgaz yerine ev tipi yapın. Ruhsatsız fırınlara da doğalgaz ve su vermeyin. Çünkü onlar hem kaçak hem de kayıtdışı işçi çalıştırarak zaten maliyetini düşürüyor ve haksız rekabete neden oluyor. Bunlara belediyenin dur demesi gerekiyor ama tüm taleplerime rağmen ruhsatsız fırınlar konusunda belediye bize yardımcı olmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu herkesle kucaklaşacağız diyor. Biz de diyoruz ki ruhsatsız fırınlara karşı sadece kanunu uygulasın belediyeler yeterli. Böyle giderse işini düzgün ve kanuna uygun yapan fırınlar üretim yapamayacak.”

Fırıncılar olarak son 2 yıldır pandemi nedeniyle fedakarlık yaptıklarını söyleyen Kolivar, işverenler ve çalışanlar olarak bunun ceremesini çektiklerini ifade etti.