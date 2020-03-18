Fırıncılardan koronavirüse karşı "ekmekte kağıt ambalaj kullanılsın" çağrısı

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, koronavirüs salgınına karşı hijyen açısından ekmeklerin kağıt ambalajla satılması gerektiğini belirterek, "Bu uygulamayı halihazırda sürdürdüğümüz yerler mevcut. Kağıt ambalaj sayesinde hem ekmeğe çıplak elle dokunmanın önüne geçiliyor hem de ekmeğin ömrü iki kat uzuyor." dedi.

Kolivar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ekmekte hijyenin yeniden gündeme geldiğini kaydederek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen ücretli naylon poşet uygulamasından fırınların ve eczanelerin muaf tutulduğunu anımsattı.

Ancak fırınlar dışında alınan ekmeklerde vatandaşların ürünü elleriyle tek tek bakarak seçebildiğini, sabah saatlerinde bakkal ve marketlerin önünde ekmeklerin üzeri açık şekilde bekletilebildiğini dile getiren Kolivar, ekmeğin fırın dışına çıktığı andan itibaren hijyen açısından güvenilirliğinin azaldığını söyledi.

Kolivar, kendilerinin ilk günden beri kağıt ambalajı savunduğunun altını çizerek, daha önce 2-3 ilçede yapılan uygulamanın halihazırda sadece Bayrampaşa'da belediye ile fırıncıların iş birliğinde gerçekleştirildiğini anlattı.

İlçe sınırları içerisinde fırınlarda ekmekleri kağıt ambalajla satmanın zorunlu olduğunu ifade eden Kolviar, bu yönde belediyenin de denetimlerinin bulunduğunu bildirdi.





- "Hijyen oluyor, ekmeğin ömrü uzuyor, çevre kirlenmiyor"





Kolivar, koronavirüs salgını sonrası ekmekte hijyenin tekrar gündeme geldiğini belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İlk günden beri uygulanmasını istediğimiz kağıt ambalaja dönmenin tam zamanı. Koronavirüs salgınına karşı ekmekler kağıt ambalajla satılmalı. Bu uygulamayı halihazırda sürdürdüğümüz yerler mevcut. Kağıt ambalaj sayesinde hem ekmeğe çıplak elle dokunmanın önüne geçiliyor hem de ekmeğin ömrü iki kat uzuyor. Ekmek fırından çıktığı anda eldiven takan fırıncı ekmeği kağıt ambalaja koyuyor. Bu sayede ilk andan sofraya kadar ekmeğe çıplak elle dokunmanın önüne geçiliyor. ekmeği alan tüketici de eve götürürken dokunmamış oluyor."

Kolivar, ekmeğe zarar vermeyen ve geri dönüşümü kolay olan kağıt ambalaj kullanılmasının hem atıkları önlediğini hem de çevreyi kirletmediğini söyledi.





- "Ekmeği fırınlardan alın"





Kolivar, daha önce başlatılan bir uygulama kapsamında ekmek üretiminde hijyen kurallarına uyulması noktasında, fırınlara ekmeği poşetlerken kullanılması için pratik eldivenler dağıtıldığını anımsattı.

Böylece tezgahtarın ekmeğe dokunmasının önüne geçilmesinin amaçlandığını dile getiren Kolivar, özellikle ruhsatlı ve denetlenen fırınların hijyen kurallarına uyduğunu söyledi.

Kolivar, vatandaşların marketlerde sıcaklığını veya tazeliğini kontrol etmek için ekmeğe çıplak elle dokunabildiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda sokaklarda, pazar yerlerinde, arabalarda ekmekler satılıyor. Buralardaki ekmeklerden uzak durulmalı. Bunların yanı sıra ruhsatsız fırınların da denetimi zor olduğu için hijyen kurallarına uyup uymadığı bilinmiyor. Bu yüzden vatandaşların kendi mahallesindeki fırından ekmeği kağıt ambalajla alması en hijyenik yöntem. Kağıt ambalajın da naylon poşet kadar maliyeti var. Belediyeler bir an önce fırıncılara bu noktada destek vermeli. Tüm ilçelerde Bayrampaşa'da olduğu gibi ekmeklerin kağıt ambalajla satılması zorunlu olmalı."

Kaynak: AA