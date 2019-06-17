Fırıncıoğlu Büyükşehirde

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı, geçen sezon Alanya Belediyesi'nde forma giyen Ediz Kaan Fırıncıoğlu'na imza attırdı.

Bu sezon TVF Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Bursa Büyüşehir Belediyespor Kulübü kadro güçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İç transferde Metin Durmuş, Boğaçhan Zambak ve Esat Dalgıç ile sözleşme yenileyen Büyükşehir'in Efeleri dış transferde ise Hüseyin Koç, Cansın Hacıbekiroğlu, Leonardo Pinheiro ve Hüseyin Şahin'in ardından Ediz Kaan Fırıncıoğlu ile sözleşme imzaladı.

Voleybola 2002 yılında Fenerbahçe altyapısında başlayan 1993 doğumlu Ediz Kaan Fırıncıoğlu 2011 yılında Fenerbahçe A takımına yükselmeyi başardı. 2012 -2013 İnegöl Belediyespor'da geçen sezonunun ardından 2014-2015 sezonunda yeniden Fenerbahçe'ye dönen Fırıncıoğlu, 2014-2015 sezonunda Balspor, 2015-2016 sezonunda Torul Gençlik, 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunda Arhavi ve 2018-2019 sezonunda ise Alanya Belediyesi formalarını giydi. Oynadığı takımlarda başarılı grafiği ile dikkat çeken Ediz Kaan Fırıncıoğlu, 35 kez A milli takımının kadrosunda yer aldı.

Kaynak: İHA