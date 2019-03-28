Fırında Kabak Turtası nasıl yapılır? Fırında Kabak Turtası tarifi..

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün "Fırında Kabak Turtası" yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Fırında Kabak Turtası ise merak konusu oldu. Fırında Kabak Turtası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Fırında Kabak Turtası İşte tarifi...

FIRINDA KABAK TURTASI NASIL YAPILIR?

FIRINDA KABAK TURTASI MALZEMELER

3-4 kabak

3 dal dereotu

1 soğan

2 çay kaşığı sıvı yağ

1 kahve fincanı su

8 çorba kaşığı yoğurt

1 yumurta

1 çorba kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

Birkaç nane yaprağı

Tuz

Karabiber

FIRINDA KABAK TURTASI YAPILIŞI

Kabakları temizleyip halka halka dilimleyin. Dereotunu kıyın. Soğanı soyup incecik doğrayın.

Sıvı yağı teflon tavada kızdırıp soğanı pembeleştirin. Kabağı ilave edip hafif soteleyin. 1 fincan su ekleyip kabak yumuşayıncaya kadar kapağı kapalı olarak pişirin. Dereotu, tuz ve karabiber serpin.

Yoğurt, yumurta ve rendelenmiş limon kabuğunu bir kasede çırpıp kabağa ilave edin ve karıştırın.

Yuvarlak fırın kalıbını yağlı kağıtla kaplayın. Hazırladığınız karışımı boşaltıp yayın.

Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 20 dakika pişirin.

Soğuyunca üzerini nane ile süsleyin ve dilimleyerek servis yapın.