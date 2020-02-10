Fırında Karnabahar nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fırında Karnabahar tarifi

Fırında Karnabahar malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta da yarışan gelinlerin bugünkü yemeği belli oldu. Fırında Karnabahar nasıl yapılır? İşte günün yemeği ve tarifi..

Fırında Karnabahar Tarifi İçin Malzemeler

1 küçük boy karnabahar

1 su bardağı yoğurt

2 adet yumurta

1/2 (yarım) çay bardağı sıvıyağ

1 yemek kaşığı un

Kaşar peynir rendesi

Tuz, pulbiber

Fırında Karnabahar Tarifi Yapılışı