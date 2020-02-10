Fırında Karnabahar nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fırında Karnabahar tarifi
Gelinim Mutfakta'da yeni haftada gelinler Fırında Karnabahar yapacak. Gelinlerin yapacağı Fırında Karnabahar ise çeyrek altını almalarını sağlayacak. İşte 10 Şubat Pazartesi yemek tarifi.
Fırında Karnabahar malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta da yarışan gelinlerin bugünkü yemeği belli oldu. Fırında Karnabahar nasıl yapılır? İşte günün yemeği ve tarifi..
Fırında Karnabahar Tarifi İçin Malzemeler
- 1 küçük boy karnabahar
- 1 su bardağı yoğurt
- 2 adet yumurta
- 1/2 (yarım) çay bardağı sıvıyağ
- 1 yemek kaşığı un
- Kaşar peynir rendesi
- Tuz, pulbiber
Fırında Karnabahar Tarifi Yapılışı
- Karnabaharları çiçek çiçek koparılarak tuzlu suda haşlanır.
- Derince bir kapta kaşar peyniri hariç tüm malzeme karıştırılır.
- Haşlanan karnabaharlar hazırlanmış olan sosa batırılıp yağlanmış borcama dizilir ( harç artarsa üzerine dökebilirsiniz)
- Üzerine 1-2 parça katı yağ koyup (ben yağ kullanmadım) 200 derecede 20 dakika kadar fırında pişirilir.
- Daha sonra kaşarlar eklenerek tekrar fırına sürülür.
- Kaşarlar eriyip kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun…
- Fırında Karnabahar Tarifinin Püf Noktaları
- Karnabaharların haşlanması önemli bir püf noktadır. Tuzlu suda haşlanmalıdır.
- Karnabaharların piştiğini bıçak yardımı ile kolay kesiliyorsa süzgeç ile suyu dökülmelidir.
- Hazırladığımız sosu iyice harmanlanıncaya kadar karıştıralım.
- İlk sıcaklığı giden karnabaharları hazırladığımız sosa iyice bulanmalı dır.
- Fırında pişen karnabaharların üzerine kaşar peyniri eriyene kadar bekletilir.
- Fırında karnabaharları sıcak sıcak servis yapılmalıdır. Afiyet olsun.
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